Ecuador en alerta por la evolución y madurez del fenómeno de El Niño 2026-2027

El Niño 2026-2027 alcanza su madurez con altas temperaturas y un llamado a la prevención.

El fenómeno de El Niño 2026-2027 se adentra en su período de mayor maduración.

El evento climático registra temperaturas sin precedentes en el Pacífico central, la zona de origen ubicada a unos 8 000 kilómetros de las costas de Ecuador.

Indicadores y calentamiento global

Los índices tradicionales muestran máximos históricos en la región oceánica ubicada a 8 000 kilómetros de las costas ecuatorianas.

Sin embargo, los científicos aplican el nuevo Índice Relativo Oceánico de El Niño (RONI).

La prioridad nacional debe centrarse en la prevención y en la respuesta ante emergencias, según señalan expertos sobre el El Niño 2026-2027 y su fase de madurez, Riesgos Ecuador

Esta herramienta descuenta el calentamiento global generalizado para aislar la señal pura del evento.

Bajo este indicador, la magnitud actual se ubica por debajo de 1997-1998 (24,3 °C), pero supera a 1982-1983, consolidándose como fuerte a muy fuerte.

Impacto frente a Ecuador

Frente a las costas de Ecuador y Perú, la temperatura superficial alcanza los 26,1 °C.

Este inicio temprano se sintió desde septiembre con lluvias récord en ciudades como Guayaquil.

Jonathan Cedeño, experto de la Espol y del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño (Erfen), citado por Primicias, señala que el debate sobre un "Super El Niño" pasa a segundo plano.

Ante el debate de si se configurará un "Super Niño" o "meganiño", Cedeño señala que esa discusión pierde valor actual.

La prioridad nacional debe centrarse en la prevención y en la respuesta ante emergencias. Riesgos Ecuador

Respuesta atmosférica y enfoque en la prevención

Los expertos recuerdan que un océano cálido no genera lluvias por sí solo. Se requiere un acoplamiento de la atmósfera, el cual las autoridades confirmen que ya se encuentra activo.

Los primeros efectos se perciben en el litoral, con lluvias en el norte de Esmeraldas, Santo Domingo, y áreas del norte de Manabí , Los Ríos y Guayas .

La prioridad nacional debe centrarse en la prevención y en la respuesta ante emergencias.