¿Quién era el sacerdote Patricio Sánchez, que murió tras caerle una cruz en Guayaquil?

Sacerdote Patricio Sánchez muere en plena misa en Guayaquil luego de que le cayó un crucifijo gigante

El sacerdote católico Patricio Sánchez Molinari falleció, el sábado 17 de octubre de 2026, mientras oficiaba una misa en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, luego de que un crucifijo de madera se desprendiera de la pared y lo aplastara contra el púlpito, según la transmisión en vivo de la ceremonia.

"¡Padre, padre! ¡Llamen a una ambulancia!", se escucha gritar a las personas en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro justo antes de que se corte la transmisión.

La Arquidiócesis de Guayaquil lamentó en un comunicado el fallecimiento del padre Patricio Alfredo Sánchez y expresó su "solidaridad, afecto y cariño" con familiares y amigos.

¿Quién era el sacerdorte Patricio Sánchez Molinari?



Sánchez Molinari, de origen cuencano, se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en las calles José Mascote y Calicuchima, en el centro-sur de la ciudad.

Antes de asumir como párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patricio Sánchez Molinari desarrolló parte de su labor pastoral en la parroquia San Lorenzo de Vinces, en la provincia de Los Ríos.

Durante su trayectoria religiosa también formó parte de la Congregación del Santísimo Redentor, cuyos miembros son conocidos como redentoristas.

Esta comunidad religiosa fue fundada en 1732 en Italia por san Alfonso María de Ligorio y tiene como misión la evangelización y el acompañamiento pastoral, especialmente de comunidades que requieren atención espiritual.