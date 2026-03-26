Cámaras captaron a sospechosos del asesinato del padre Maximiliano Estupiñán

El 22 de marzo del 2026 dos personas ingresaron a la vivienda del padre Maximiliano Estupiñán, que fue asesinado dentro del inmueble, cerca de Guayllabamba, al nororiente de Quito.

Las cámaras de seguridad, del barrio Chaquibamba, captaron a los sospechosos, según informes de la Policía.

El mayor Fabián Méndez, jefe del Grupo de Operaciones Motorizadas del Distrito de Policía Calderón, señaló al medio televisivo TC Televisión que las unidades investigativas de la institución trabajan en la identificación de los sospechosos.

El oficial sostuvo que se realizan otras indagaciones para obtener más información sobre sus posibles rutas de escape de los hasta ahora principales involucrados en el crimen.

Según la Policía Nacional, el padre Estupiñán fue atacado con un objeto contundente, que podría ser un palo o un trozo de madera.

El mayor Méndez indicó que los agresores no vulneraron las seguridades de la vivienda para ingresar, ya que no se detectaron daños en la propiedad.