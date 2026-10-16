Desconexiones programadas el 17 de octubre, de 03:00 a 06:00, en 15 provincias de Ecuador

El Gobierno realizará mantenimientos en el sistema nacional eléctrico el sábado 17 de octubre de 2026

El presidente Daniel Noboa anunció que este sábado 17 de octubre de 2026 se ejecutarán trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica de Ecuador, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a las condiciones climáticas que afectan al país.

Según el Ministerio de Ambiente y Energía, para realizar el mantenimiento del sistema eléctrico nacional habrá desconexiones programadas.

Las desconexiones eléctricas se realizarían en 15 provincias de Ecuador, entre las 03:00 y las 06:00 del sábado 16 de octubre de 2026.

⚡ https://t.co/g6e9lNim6u 👉 El Ministerio de Ambiente y #Energía anuncia la desconexión temporal del suministro eléctrico para las industrias en #Ecuador. https://t.co/c2V7akNFUP — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 10, 2026

El Ministerio de Energía informó, este viernes 16 de octubre de 2026, que se realizarán 47 mantenimientos en distribuidoras y siete en transmisión.

¿Por qué se realizarán los trabajos de mantenimiento?

El Primer Mandatario explicó que las intensas lluvias y granizadas registradas en distintos sectores de la Costa y la Sierra han incrementado la necesidad de intervenir en las redes eléctricas.

Según Noboa, los eventos climáticos han generado mayores dificultades para la infraestructura de transmisión y distribución de energía, lo que hace necesario reforzar las acciones preventivas.

¿Qué trabajos se realizarán?

Según el Ministerio de Energía se realizarán cinco tipos de trabajos:

Mantenimiento de línea de transmisión y distribución

Revisión y mantenimiento de subestaciones

Poda de vegetación cerca de redes eléctricas

Reemplazo y mejora de equipos eléctricos

Reubicación de líneas y puesta en funcionamiento de una subestación móvil