Sismo de magnitud 4.8 despertó a Ecuador la madrugada de este sábado 16 de agosto del 2025
Un temblor de magnitud 4.8 sacudió a Ecuador. El epicentro fue a 21.8 kilímetros de Machachi, en Pichincha, según el Instituto Geofísico.
El sismo registrado en Ecuador este sábado 16 de agosto del 2025 fue alertado por el instituto Geofísico
IG
Compartir
Actualizada:
16 ago 2025 - 05:58
Fuerte sismo despertó a Ecuador la madrugada de este sábado 16 de agosto del 2025. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional el movimiento telúrico ocurrió a las 05:46.
Según el reporte de la entidad, el temblor fue de magnitud 4.8 en la escala de Richter y ocurrió a 6 kilómetros de profundidad. El epicentro fue a 21.8 kilímetros de Machachi, en Pichincha.
Reportes de usuarios en redes sociales señalan que el sismo se sintió fuerte en el sector del Valle de los Chillos y en diferentes zonas del Centro Histórico y del norte y sur de Quito.
Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Por su ubicación, el Ecuador tiene alta actividad sísmica debido a la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana.
Recomendaciones ante un sismo
El Cuerpo de Bomberos de Quito alertó sobre el sismo de magnitud 4.8, con epicentro en Machachi y pidió a la ciudadanía seguir las siguientes recomendaciones:
- Mantener la calma.
- Alejarse de ventana u objetos que puedan caer.
- No salir corriendo, para evitar accidentes.
- Cuando el sismo termine, evacuar de inmediato por las rutas establecidas.
- Dirigirse a un punto de encuentro.
Compartir