Sismo de magnitud 4.8 despertó a Ecuador la madrugada de este sábado 16 de agosto del 2025

Fuerte sismo despertó a Ecuador la madrugada de este sábado 16 de agosto del 2025. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional el movimiento telúrico ocurrió a las 05:46.

Según el reporte de la entidad, el temblor fue de magnitud 4.8 en la escala de Richter y ocurrió a 6 kilómetros de profundidad. El epicentro fue a 21.8 kilímetros de Machachi, en Pichincha.

Reportes de usuarios en redes sociales señalan que el sismo se sintió fuerte en el sector del Valle de los Chillos y en diferentes zonas del Centro Histórico y del norte y sur de Quito.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Por su ubicación, el Ecuador tiene alta actividad sísmica debido a la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana.

Recomendaciones ante un sismo

El Cuerpo de Bomberos de Quito alertó sobre el sismo de magnitud 4.8, con epicentro en Machachi y pidió a la ciudadanía seguir las siguientes recomendaciones: