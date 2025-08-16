Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Sismo de magnitud 4.8 despertó a Ecuador la madrugada de este sábado 16 de agosto del 2025

Un temblor de magnitud 4.8 sacudió a Ecuador. El epicentro fue a 21.8 kilímetros de Machachi, en Pichincha, según el Instituto Geofísico.

El sismo registrado en Ecuador este sábado 16 de agosto del 2025 fue alertado por el instituto Geofísico

IG

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

16 ago 2025 - 05:58

Fuerte sismo despertó a Ecuador la madrugada de este sábado 16 de agosto del 2025. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional el movimiento telúrico ocurrió a las 05:46.

Según el reporte de la entidad, el temblor fue de magnitud 4.8 en la escala de Richter y ocurrió a 6 kilómetros de profundidad. El epicentro fue a 21.8 kilímetros de Machachi, en Pichincha.

Reportes de usuarios en redes sociales señalan que el sismo se sintió fuerte en el sector del Valle de los Chillos y en diferentes zonas del Centro Histórico y del norte y sur de Quito.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica

 Por su ubicación, el Ecuador tiene alta actividad sísmica debido a la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana.  

Recomendaciones ante un sismo

El Cuerpo de Bomberos de Quito alertó sobre el sismo de magnitud 4.8, con epicentro en Machachi y pidió a la ciudadanía seguir las siguientes recomendaciones:

  • Mantener la calma.
  • Alejarse de ventana u objetos que puedan caer.
  • No salir corriendo, para evitar accidentes.
  • Cuando el sismo termine, evacuar de inmediato por las rutas establecidas.
  • Dirigirse a un punto de encuentro.

