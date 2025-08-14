Temblor remece la provincia de Cotopaxi la mañana de este jueves 14 de agosto del 2025

Un sismo sorprendió a los habitantes de Latacunga, provincia de Cotopaxi, la mañana de este jueves 14 de agosto del 2025. El Instituto Geofísico indicó que el movimiento telúrico ocurrió a las 11:46.

De acuerdo al reporte, el temblor tuvo una magnitud de 3.2 en la escala de Richter. Su epicentro fue a 23.02 kilómetros de Latacunga con una profundidad de cuatro kilómetros.

Este movimiento telúrico ocurre dos días después del registrado en Sangolquí, provincia de Pichincha. La madrugada del 12 de agosto, los habitantes de esta zona y en Quito sintieron un fuerte sacudón, que no provocó daños ni afectó a personas.

En agosto, entre el sábado 2 y jueves 14, se han registrado siete temblores en todo el país. Las zonas más frecuentes de estos fenómenos naturales se ubicaron en la Costa y Sierra con una magnitud de 3.1 a 4.3 grados en la escala de Richter.

Ecuador al ubicarse en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo, es uno de los países con más actividad sísmica. Es por eso que los temblores son frecuentes.