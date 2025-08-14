Sismo de magnitud 3.5 sacudió a la provincia de Santo Domingo este jueves 14 de agosto
El Instituto Geofísico informó que un temblor se registró a 17.41 km de la ciudad de Santo Domingo y a 12 kilómetros de profundidad.
Un movimiento telúrico sacudió a Ecuador este jueves 14 de agosto del 2025, según el Instituto Geofísico
14 ago 2025 - 15:40
Un sismo se registró en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a las 14:37 de este jueves 14 de agosto del 2025, según reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.
De acuerdo al reporte del organismo, el temblor tuvo una magnitud de 3.5 en la escala de Richter. Su epicentro se ubicó a 17.41 km de la ciudad de Santo Domingo, en Ecuador y tuvo una profundidad de 12 kilómetros.
Noticia en desarrollo
