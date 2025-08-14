Sismo de magnitud 3.5 sacudió a la provincia de Santo Domingo este jueves 14 de agosto

Un movimiento telúrico sacudió a Ecuador este jueves 14 de agosto del 2025, según el Instituto Geofísico

Un sismo se registró en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a las 14:37 de este jueves 14 de agosto del 2025, según reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

De acuerdo al reporte del organismo, el temblor tuvo una magnitud de 3.5 en la escala de Richter. Su epicentro se ubicó a 17.41 km de la ciudad de Santo Domingo, en Ecuador y tuvo una profundidad de 12 kilómetros.

Noticia en desarrollo