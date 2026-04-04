Sismo de magnitud 5.5 se registra en Guayas este sábado 4 de abril
El movimiento telúrico ocurrió la mañana de este 4 de abril y tuvo una profundidad superficial de 1 km.
Sismo de magnitud 5.5 se registra en Guayas
Instituto Geofísico
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Actualizada:
04 abr 2026 - 07:37
Un sismo de magnitud 5.5 se registró este sábado 4 de abril de 2026 a las 07:23, según datos preliminares del Instituto Geofísico.
El evento tuvo una profundidad de apenas 1 kilómetro, lo que lo clasifica como un sismo superficial, generalmente percibido con mayor intensidad por la población.
Epicentro y localización
El movimiento telúrico se localizó a 28,86 kilómetros de Isidro Ayora, en la provincia del Guayas.
Las coordenadas del evento fueron:
- Latitud: 2.115° S
- Longitud: 80.266° W
Por su ubicación, el sismo pudo sentirse en varias zonas de la Costa, incluyendo sectores cercanos a Guayaquil.
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