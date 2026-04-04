Sismo de magnitud 5.5 se registra en Guayas este sábado 4 de abril

Sismo de magnitud 5.5 se registra en Guayas

Un sismo de magnitud 5.5 se registró este sábado 4 de abril de 2026 a las 07:23, según datos preliminares del Instituto Geofísico.

El evento tuvo una profundidad de apenas 1 kilómetro, lo que lo clasifica como un sismo superficial, generalmente percibido con mayor intensidad por la población.

Epicentro y localización

El movimiento telúrico se localizó a 28,86 kilómetros de Isidro Ayora, en la provincia del Guayas.

Las coordenadas del evento fueron:

Latitud: 2.115° S

Longitud: 80.266° W

Por su ubicación, el sismo pudo sentirse en varias zonas de la Costa, incluyendo sectores cercanos a Guayaquil.