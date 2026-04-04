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Ecuador

Sismo de magnitud 5.5 se registra en Guayas este sábado 4 de abril

El movimiento telúrico ocurrió la mañana de este 4 de abril y tuvo una profundidad superficial de 1 km.

Sismo de magnitud 5.5 se registra en Guayas

Instituto Geofísico

Autor

Tamara Lopez

Actualizada:

04 abr 2026 - 07:37

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Un sismo de magnitud 5.5 se registró este sábado 4 de abril de 2026 a las 07:23, según datos preliminares del Instituto Geofísico. 

El evento tuvo una profundidad de apenas 1 kilómetro, lo que lo clasifica como un sismo superficial, generalmente percibido con mayor intensidad por la población.

Epicentro y localización  

El movimiento telúrico se localizó a 28,86 kilómetros de Isidro Ayora, en la provincia del Guayas. 

Las coordenadas del evento fueron:

  • Latitud: 2.115° S
  • Longitud: 80.266° W

Por su ubicación, el sismo pudo sentirse en varias zonas de la Costa, incluyendo sectores cercanos a Guayaquil.  

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