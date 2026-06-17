Un sismo se registró en Zaruma la mañana de este miércoles 17 de junio de 2026

El Geofísico reportó un sismo de 3.7 grados en Zaruma, provincia de El Oro.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) reportó un sismo de magnitud 3,7 en la escala de magnitud local (MLv) ocurrido a las este miércoles 17 de junio de 2026.

De acuerdo con la información preliminar difundida por la entidad, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 67 kilómetros, lo que lo ubica como un evento de profundidad intermedia.

El Instituto Geofísico detalló que el epicentro se localizó a 21,15 kilómetros de Zaruma, en la provincia de El Oro.

El sismo se registró a una profundidad de 67 kilómetros, por lo que no hay reportes de daños sobre este evento telúrico.

Ecuador se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta debido a la interacción de placas tectónicas.