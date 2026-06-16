Ministra presenta denuncia por 'manipulación política' de niños en aulas de Ecuador

Un video de niños en un juramento de un acto político se difundió en redes sociales.

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, presentó una denuncia en la Fiscalía tras la difusión de un video en el que se observa a niños realizando un juramento relacionado a temas políticos.

Alcívar aseguró que el Ministerio de Educación "no ha emitido, no ha autorizado y no avala" ninguna de las actividades difundidas en redes sociales.

Para Alcívar se trata de un "acto de manipulación política" que debe investigarse.

"Este acto delictivo no va a pasar por alto", agregó Alcívar.

La polémica por el juramento en instituciones educativas

Videos difundidos en redes sociales muestran a niños jurando en un acto protocolario de una escuela de Ecuador.

En la parte frontal de la institución educativa está una bandera tricolor y una fotografía del presidente Daniel Noboa y el fundador de la empresa militar privada Blackwater, Erik Prince.

Las imágenes causaron controversia en redes sociales por un presunto adiestramiento de los menores.

El origen de las instrucciones: Una suplantación de identidad

Según detalló Alcívar en un video publicado en redes sociales, las instituciones educativas recibieron una serie de correos electrónicos con las indicaciones para este acto político.

Estos correos fueron enviados desde una dirección alterada que pretendía hacerse pasar por la Dirección de Formación Continua, a mediados de abril.

Desde esta cuenta falsa se enviaron las imágenes y el supuesto programa, denominado "Lealtad y Servicio: Nuevos Guardianes de la Patria", que debía cumplirse de manera obligatoria.

De este programa era requerida la evidencia fotográfica remitida al mismo correo, indicó la ministra Alcívar.