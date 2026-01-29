Sistema eléctrico ecuatoriano: cómo se genera la energía que consume el país

El gobierno ecuatoriano insiste en que no habrá apagones en 2026.

Los apagones acecharon a Ecuador en 2024 con cortes de energía de hasta 14 horas diarias. En 2025 no ocurrió nada parecido.

Para 2026 la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, negó que existan apagones, a pesar de la falta de lluvias y la reducción del caudal de los ríos que alimentan a las hidroeléctricas del país.

Ecuador produce y consume alrededor de 4 350 MW diarios, según información de Cenace, con corte al 27 de enero de 2026.

Su sistema energético nacional tiene tres pilares: la generación, transmisión y distribución.

La mayor parte de la energía se genera en las hidroeléctricas. Es alrededor del 69,6%, más el 29,9% producido en termoeléctricas.

Estas centrales aprovechan la fuerza del agua que llega desde los ríos hacia los embalses, que funcionan como una especie de batería natural.

El agua se desplaza por túneles y mueve turbinas para generar la energía. Esto no ocurre cuando el nivel de los embalses baja o aumenta la cantidad de sedimentos.

Esta energía pasa por el Sistema Nacional de Transmisión, una red de líneas de alta tensión y subestaciones que transporta la energía hacia los centros de distribución.

Allí la energía se transforma al voltaje necesario para ser consumida en casas y negocios, y llega a los medidores para ser usada.