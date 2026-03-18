Incendio en barco pesquero deja 16 desaparecidos en Galápagos; Armada activó operación

La Armada del Ecuador, como autoridad marítima informó que activó de manera inmediata el Plan de Búsqueda y Salvamento (SAR), tras recibir una alerta de incendio en la embarcación “La Negra FCA Duarte II”, en las proximidades de las Islas Galápagos.

Este martes se conoció que en horas de la madrugada se reportó un incendio en el barco pesquero que zarpó desde San Mateo el pasado 2 de marzo del 2026.

La embarcación fue encontrada en llamas la madrugada de este miércoles 18 de marzo a unas 225 millas de San Cristóbal, Galápagos.

Se reportó que de los 16 tripulantes abordo de la embarcación no se tiene noticias, estarían reportados como desaparecidos.