Esto se sabe sobre el incendio de la embarcación Gold Tuna en Manta este lunes

La embarcación Gold Tuna se incendió la madrugada de este lunes 2 de febrero del 2026

El barco atunero Gold Tuna, que permanecía anclado en el Puerto de Manta, se incendió la madrugada de este lunes 2 de febrero del 2026. La alarma saltó cerca de las 04:00 y los bomberos tardaron más de tres horas en apagarlo.

La embarcación ya había sufrido atentados en anteriores ocasiones, según confirmó la Policía Nacional. Por ello, presumen que se trató de un incendio provocado, informó el jefe de la Zona 4 de la Policía Nacional, William Calle.

El barco Gold Tuna ya fue escenario de hechos delictivos. El pasado 21 de enero, sicarios llegaron en lanchas a un muelle privado en Jaramijó y asesinaron a quien fungía como guardia de seguridad, recordó Calle.

En el mismo operativo, los atacantes dejaron una carga explosiva que no detonó. Personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía procedió a la detonación controlada de los artefactos en un área segura.

La embarcación estaba vinculada con el presunto narcotraficante Leonardo Briones, alias “mexicano”, excabecilla del grupo delictivo organizado Los Lobos, quien fue asesinado en julio del 2025 junto a su esposa.

Sin embargo, Gold Tuna permanece registrada en la Armada del Ecuador a nombre de la empresa Geopaxi S.A. El jefe policial indicó que muchas embarcaciones pesqueras como el Gold Tuna no transportan directamente estupefacientes, sino que funcionan como "gasolineras flotantes".

Estas naves proveen combustible a lanchas rápidas utilizadas para el traslado de cocaína hacia rutas marítimas internacionales.