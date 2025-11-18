Tramo de la vía Mitad del Mundo - Río Blanco cerrado desde el martes 18 de noviembre

Las lluvias afectaron la vía Mitad del Mundo - Río Blanco este martes

Un tramo de la vía Mitad del Mundo - Río Blanco, que conecta la provincia de Pichincha con la Costa ecuatoriana, se encuentra cerrado desde la noche del martes 18 de noviembre del 2025.

La Prefectura de Pichincha detalló que un deslizamiento de tierra provocó la restricción vehicular en un carril del kilómetro 42 de esta carretera. El personal de emergencia y la Policía Nacional se desplegó en el lugar.

Hasta las 21:00 del martes el paso de vehículos fue controlado. "Por seguridad de los usuarios y de nuestro personal, la limpieza se ejecutará a primera hora de mañana", miércoles 19 de noviembre, informó la Prefectura.

Esta mañana también se registró un deslizamiento en el kilómetro 22 de la vía Alóag - Unión del Toachi. Este tramo está parcialmente habilitado y se pide circular con precaución.

Alerta de lluvias en la Costa y Sierra

Las entidades de emergencia recomiedan circular con precaución en las vías que unen la Sierra con la Costa ante la presencia de lluvias que pueden provocar derrumbes.

De acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las precipitaciones se mantendrán hasta el sábado 22 de noviembre. Las provincias más afectadas serán: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Sucumbíos.