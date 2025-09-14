Transportistas suspenden la paralización por la eliminación del subsidio del diésel

Los transportistas anunciaron la paralización de servicios y depusieron la medida un día después.

Los transportistas depusieron la medida de paralización, ante la eliminación del subsidio al diésel, prevista para este lunes 15 de septiembre de 2025. Los gremios se reunieron este domingo para tomar la decisión.

Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, anunció la tarde del sábado la paralización del servicio desde las 00:00 del lunes, pero 24 horas después el gremio reculó.

"Se suspende la medida temporalmente, mientras generamos mesas de trabajo, las cuales van a demostrar el impacto sobre la canasta básica del transporte", informó Luis Haro, presidente del Corredor Central Norte en una rueda de prensa este domingo.

Según Haro, la medida ha sido tomada a fin de "no complicar la movilidad" y como un "compás de espera" ante una respuesta del Gobierno ante su pedido de derogar el decreto de eliminación de subsidio.

Haro adelantó que desde el lunes se reunirán las mesas de trabajo para "definir el verdadero impacto, que se transformará en una forma monetaria".

El presidente gremial insistió en que es necesario que el Gobierno fije un alza de pasajes, por el aumento de costos de todos los implementos que requieren para trabajar.

Pedro Abril, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) se reunió con el gremio e hizo un llamado: "no es el momento de paralizar actividades".

“No vinimos a negociar sino a trabajar por consensos, a transparentar”, dijo Abril al salir luego de tres horas de reunión con los transportistas.