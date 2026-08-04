Así funcionará el traspaso de las líneas telefónicas de Movistar y Tuenti a Tigo

La llegada de Tigo a Ecuador ha generado interrogantes entre los clientes de Movistar y Tuenti sobre el futuro de sus líneas telefónicas y servicios.

Frente a estas dudas, la compañía informó, el lunes 3 de agosto de 2026 que la transición será gradual y que los usuarios no deberán realizar ningún cambio en sus números, planes o equipos.

La integración forma parte del proceso iniciado tras la adquisición de Telefónica Ecuador por parte de Millicom International Cellular, matriz de Tigo. La operación incluyó a Otecel S. A., empresa que administraba las marcas Movistar y Tuenti en el país.

Tigo adquirió Telefónica Ecuador por 380 millones de dólares

Como parte de esta transición, la compañía aseguró que los clientes mantendrán su número de celular, chip o eSIM, así como sus equipos y el funcionamiento habitual de la infraestructura de la red.

Además, los canales de atención, los mecanismos de facturación, los contratos vigentes y las condiciones comerciales continuarán sin modificaciones.

En sus plataformas oficiales, Movistar adelantó que "muy pronto" evolucionará a Tigo, aunque reiteró que los usuarios no tendrán que cambiar de chip y seguirán utilizando su línea telefónica como hasta ahora.

Por su parte, Tuenti comunicó que sus clientes conservarán el mismo número, no necesitarán reemplazar la SIM y continuarán disfrutando de beneficios como la acumulación de gigas.

La entrada de Tigo al mercado ecuatoriano se concretó tras la compra de Telefónica Ecuador en una operación valorada en 380 millones de dólares.

La negociación, anunciada en junio de 2025 y formalizada el 30 de octubre, permitió a Millicom asumir el control de Otecel S. A., empresa que contaba con más de 5,2 millones de usuarios y una participación cercana al 28 % del mercado de telefonía móvil en Ecuador.