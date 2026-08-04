Infantino asistirá a la posesión presidencial en Colombia el 7 de agosto del 2026

La confirmación de la presencia de Gianni Infantino en territorio colombiano ha generado un considerable impacto tanto en la agenda política como en el ámbito deportivo internacional.

El máximo dirigente de la FIFA encabeza la lista de figuras de alto perfil que acompañarán la transmisión de mando, reafirmando el papel estratégico que el país busca proyectar a nivel global.

Por primera vez en la historia reciente de la nación, la ceremonia oficial de investidura dejará de lado su sede habitual en la capital para trasladarse al suroccidente del país.

Cali se prepara para albergar el acto constitucional este 7 de agosto de 2026, desplegando un operativo logístico y de seguridad sin precedentes para recibir a jefes de Estado, diplomáticos y representantes de organismos multilaterales como Infantino.

La asistencia del presidente del ente rector del fútbol mundial responde a una invitación directa orientada a estrechar lazos entre las instituciones deportivas globales y la nueva administración nacional. Su presencia subraya la intención de impulsar proyectos de infraestructura deportiva, inclusión social y desarrollo juvenil en el marco del nuevo periodo constitucional 2026-2030.

El dispositivo de seguridad en la capital vallecaucana ha comenzado a implementarse con el respaldo del Gobierno saliente y las autoridades locales.

Con la llegada progresiva de las delegaciones extranjeras a lo largo de esta semana, se han establecido corredores viales prioritarios y zonas restringidas para garantizar el normal desarrollo de los actos protocolarios y las reuniones bilaterales.

La jornada formal del viernes marcará el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, en un evento que busca simbolizar la descentralización del poder ejecutivo. Con los ojos del continente puestos en Cali, el nuevo Ejecutivo asumirá la conducción del país ante la mirada atenta de la comunidad internacional y los sectores productivos nacionales.