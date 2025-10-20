Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

La Panamericana Norte E 35 está con 17 bloqueos activos este lunes 20 de octubre

En el día 29 del paro de la Conaie en la Panamericana Norte E35 existen bloqueos desde San Roque, Otavalo hasta el Cajas.

Vías en Ecuador la mañana de este lunes 20 de octubre

MTOP

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

20 oct 2025 - 06:26

Tras el fin unilateral del proceso de diálogo por parte del Gobierno, al no existir "condiciones" para sentarse en las mesas junto a los manifestantes, los bloqueos persisten en varias carreteras del país.

En el día 29 del paro de la Conaie en la Panamericana Norte E35 existen bloqueos desde San Roque, Otavalo hasta el Cajas al límite con la provincia de Pichincha.

La única vía que estaba habilitada para unir las provincias del norte del país con la Capital era la Lita - Salinas - Quito, pero la noche del domingo decenas de manifestantes bloquearon la vía y camiones que se trasladaban hacia Quito no fueron permitidos de pasar.

El reporte del ECU 911 señala que las vías cerradas en Ecuador son:

Guayas

En Naranjal:  San Jacinto de Yaguachi vía a Puerto Inca / Sector Churute. 

Azuay

Pucará: Puente Mollopongo

Imbabura

Antonio Ante:

Panamericana - Modesto Larrea / Semáforo de San Roque

Vía urbana a Imantag / Puente de Imantag Panamericana Norte - Calle K / Caballo Blanco - Parque Salado (parcialmente habilitada)

Vía rural antigua San Roque / Sector Hatun Rumi (parcialmente habilitada)

Cotacachi:

Vía rural Quiroga - Otavalo / La Loma 

Vía rural La Cruz / Cuicocha Pana

Ibarra:

Vía rural Rumipamba

vía Zuleta / Puente Yaguachi 

Vía Rural / Pucahuaycu / San Antonio

Vía rural calle Eugenio Espejo / La Cadena

Otavalo:

  • Sector camal de Otavalo
  • Redondel del Cajas vía a Otavalo (parcialmente habilitada)
  • Ingreso a San Juan
  • Partidero a Cotacachi
  • Ingreso a Ilumán
  • Gasolinera de Pinsaqui 
  • Ingreso a San Rafael - Huaycopungo 
  • Redondel de La Magdalena - Salida sur 
  • Panamericana Norte - Semáforo de Caluqui 
  • Panamericana Norte - Semáforo de Eugenio Espejo 
  • Calle D - Semáforo de Peguche 
  • Ingreso a Carabuela 
  • Gran Colombia / Redondel de González Suárez 
  • Pedro Alarcón - Semáforo de La Joya
  • Panamericana - Vía a Selva Alegre 
  • Entrada a Quichinche 
  • Vía rural a Quiroga - Quichinche / Puente del río Blanco 
  • Vía antigua Otavalo - Ibarra - San Luis de Agualongo 
  • Vía Selva Alegre - Quiroga - Ingreso a San Eloy 
  • Sector cementerio de Otavalo vía Imbabuela 

 San Miguel de Urcuquí:

Vía rural / Ingreso a Urcuquí / Sector Coñaquí

Loja

Saraguro:

Saraguro - Cuenca / Parroquia Urdaneta 

Vía Panamericana / Loja - Saraguro / Sector El Estadio 

Vía Panamericana / Saraguro / Puente de Sinicapac, vía Ñamarín. 

Vía Panamericana / Saraguro / Quebrada Gushacapa 

Vía Panamericana / Saraguro / San Vicente / Frente al parque de La Madre 

Loja:

Loja - Saraguro / Parroquia San Lucas 

Pichincha

Cayambe: 

  • Cajas Jurídico 
  • San Isidro del Cajas 
  • Santa Ana Santa Martha de Milán 
  • San Miguel del Prado 

Pedro Moncayo:

  • Tupigachi / Diablo Huma 
  • A la altura de la Aduana 
  • Tabacundo - La Virgen - Loma Gorda 
  • Y de Tabacundo