La Panamericana Norte E 35 está con 17 bloqueos activos este lunes 20 de octubre

Vías en Ecuador la mañana de este lunes 20 de octubre

Tras el fin unilateral del proceso de diálogo por parte del Gobierno, al no existir "condiciones" para sentarse en las mesas junto a los manifestantes, los bloqueos persisten en varias carreteras del país.

En el día 29 del paro de la Conaie en la Panamericana Norte E35 existen bloqueos desde San Roque, Otavalo hasta el Cajas al límite con la provincia de Pichincha.

La única vía que estaba habilitada para unir las provincias del norte del país con la Capital era la Lita - Salinas - Quito, pero la noche del domingo decenas de manifestantes bloquearon la vía y camiones que se trasladaban hacia Quito no fueron permitidos de pasar.

El reporte del ECU 911 señala que las vías cerradas en Ecuador son:

Guayas

En Naranjal: San Jacinto de Yaguachi vía a Puerto Inca / Sector Churute.

Azuay

Pucará: Puente Mollopongo

Imbabura

Antonio Ante:

Panamericana - Modesto Larrea / Semáforo de San Roque

Vía urbana a Imantag / Puente de Imantag Panamericana Norte - Calle K / Caballo Blanco - Parque Salado (parcialmente habilitada)

Vía rural antigua San Roque / Sector Hatun Rumi (parcialmente habilitada)

Cotacachi:

Vía rural Quiroga - Otavalo / La Loma

Vía rural La Cruz / Cuicocha Pana

Ibarra:

Vía rural Rumipamba

vía Zuleta / Puente Yaguachi

Vía Rural / Pucahuaycu / San Antonio

Vía rural calle Eugenio Espejo / La Cadena

Otavalo:

Sector camal de Otavalo

Redondel del Cajas vía a Otavalo (parcialmente habilitada)

Ingreso a San Juan

Partidero a Cotacachi

Ingreso a Ilumán

Gasolinera de Pinsaqui

Ingreso a San Rafael - Huaycopungo

Redondel de La Magdalena - Salida sur

Panamericana Norte - Semáforo de Caluqui

Panamericana Norte - Semáforo de Eugenio Espejo

Calle D - Semáforo de Peguche

Ingreso a Carabuela

Gran Colombia / Redondel de González Suárez

Pedro Alarcón - Semáforo de La Joya

Panamericana - Vía a Selva Alegre

Entrada a Quichinche

Vía rural a Quiroga - Quichinche / Puente del río Blanco

Vía antigua Otavalo - Ibarra - San Luis de Agualongo

Vía Selva Alegre - Quiroga - Ingreso a San Eloy

Sector cementerio de Otavalo vía Imbabuela

San Miguel de Urcuquí:

Vía rural / Ingreso a Urcuquí / Sector Coñaquí

Loja

Saraguro:

Saraguro - Cuenca / Parroquia Urdaneta

Vía Panamericana / Loja - Saraguro / Sector El Estadio

Vía Panamericana / Saraguro / Puente de Sinicapac, vía Ñamarín.

Vía Panamericana / Saraguro / Quebrada Gushacapa

Vía Panamericana / Saraguro / San Vicente / Frente al parque de La Madre

Loja:

Loja - Saraguro / Parroquia San Lucas

Pichincha

Cayambe:

Cajas Jurídico

San Isidro del Cajas

Santa Ana Santa Martha de Milán

San Miguel del Prado

Pedro Moncayo: