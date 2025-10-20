La Panamericana Norte E 35 está con 17 bloqueos activos este lunes 20 de octubre
En el día 29 del paro de la Conaie en la Panamericana Norte E35 existen bloqueos desde San Roque, Otavalo hasta el Cajas.
Vías en Ecuador la mañana de este lunes 20 de octubre
MTOP
Compartir
Actualizada:
20 oct 2025 - 06:26
Tras el fin unilateral del proceso de diálogo por parte del Gobierno, al no existir "condiciones" para sentarse en las mesas junto a los manifestantes, los bloqueos persisten en varias carreteras del país.
En el día 29 del paro de la Conaie en la Panamericana Norte E35 existen bloqueos desde San Roque, Otavalo hasta el Cajas al límite con la provincia de Pichincha.
La única vía que estaba habilitada para unir las provincias del norte del país con la Capital era la Lita - Salinas - Quito, pero la noche del domingo decenas de manifestantes bloquearon la vía y camiones que se trasladaban hacia Quito no fueron permitidos de pasar.
El reporte del ECU 911 señala que las vías cerradas en Ecuador son:
Guayas
En Naranjal: San Jacinto de Yaguachi vía a Puerto Inca / Sector Churute.
Azuay
Pucará: Puente Mollopongo
Imbabura
Antonio Ante:
Panamericana - Modesto Larrea / Semáforo de San Roque
Vía urbana a Imantag / Puente de Imantag Panamericana Norte - Calle K / Caballo Blanco - Parque Salado (parcialmente habilitada)
Vía rural antigua San Roque / Sector Hatun Rumi (parcialmente habilitada)
Cotacachi:
Vía rural Quiroga - Otavalo / La Loma
Vía rural La Cruz / Cuicocha Pana
Ibarra:
Vía rural Rumipamba
vía Zuleta / Puente Yaguachi
Vía Rural / Pucahuaycu / San Antonio
Vía rural calle Eugenio Espejo / La Cadena
Otavalo:
- Sector camal de Otavalo
- Redondel del Cajas vía a Otavalo (parcialmente habilitada)
- Ingreso a San Juan
- Partidero a Cotacachi
- Ingreso a Ilumán
- Gasolinera de Pinsaqui
- Ingreso a San Rafael - Huaycopungo
- Redondel de La Magdalena - Salida sur
- Panamericana Norte - Semáforo de Caluqui
- Panamericana Norte - Semáforo de Eugenio Espejo
- Calle D - Semáforo de Peguche
- Ingreso a Carabuela
- Gran Colombia / Redondel de González Suárez
- Pedro Alarcón - Semáforo de La Joya
- Panamericana - Vía a Selva Alegre
- Entrada a Quichinche
- Vía rural a Quiroga - Quichinche / Puente del río Blanco
- Vía antigua Otavalo - Ibarra - San Luis de Agualongo
- Vía Selva Alegre - Quiroga - Ingreso a San Eloy
- Sector cementerio de Otavalo vía Imbabuela
San Miguel de Urcuquí:
Vía rural / Ingreso a Urcuquí / Sector Coñaquí
Loja
Saraguro:
Saraguro - Cuenca / Parroquia Urdaneta
Vía Panamericana / Loja - Saraguro / Sector El Estadio
Vía Panamericana / Saraguro / Puente de Sinicapac, vía Ñamarín.
Vía Panamericana / Saraguro / Quebrada Gushacapa
Vía Panamericana / Saraguro / San Vicente / Frente al parque de La Madre
Loja:
Loja - Saraguro / Parroquia San Lucas
Pichincha
Cayambe:
- Cajas Jurídico
- San Isidro del Cajas
- Santa Ana Santa Martha de Milán
- San Miguel del Prado
Pedro Moncayo:
- Tupigachi / Diablo Huma
- A la altura de la Aduana
- Tabacundo - La Virgen - Loma Gorda
- Y de Tabacundo
Compartir