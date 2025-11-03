Así está el estado de las vías en el Ecuador este lunes 3 de noviembre, tercer día de feriado

Cuenca celebra 205 años de su independencia el 3 de noviembre de 2025. En la imagen se observa la avenida Solano.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó, a las 07:42 de este lunes 3 de noviembre del 2025, el estado de la red vial nacional durante este tercer día del feriado por la Independencia de Cuenca.

Según la central de emergencias, las principales carreteras del país permanecen habilitadas, aunque se registran cierres parciales y totales en algunos tramos por afectaciones derivadas de las lluvias como socavamientos o deslizamientos de tierra.

Red vial en Pichincha y la Amazonía

En la provincia de Pichincha, la movilidad se mantiene fluida en rutas clave:

Quito – Machachi , Quito – Guayllabamba , Guayllabamba – Tabacundo , Quito – Cayambe , Quito – Calacalí , y Alóag – Santo Domingo se encuentran habilitadas .

, , , , , y se encuentran . También están abiertas las rutas Pintag – Pifo , Pifo – Papallacta , Cayambe – Cajas , y Tabacundo – Cajas .

, , , y . En el noroccidente, los tramos Calacalí – San Miguel de los Bancos, San Miguel de los Bancos – Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito – Río Blanco y San Miguel de los Bancos – Las Mercedes están habilitados para todo tipo de vehículos.

Las vías amazónicas presentan buena conectividad. Entre las principales rutas habilitadas están:

Tena – Baeza , Tena – Archidona , Tena – Misahuallí , Tena – Loreto , Tena – Ahuano , Y de Narupa – Archidona y Tena – Puyo .

, , , , , y . También están operativas las carreteras vía Ahuano – Chontapunta, Chontapunta – Coca, Coca – Loreto , Coca – Dayuma , y Joya de los Sachas – Lago Agrio .

Chontapunta – Coca, , , y . El tramo Coca – Joya de los Sachas cuenta con una variante provisional en el km 15, donde se recomienda conducir con precaución debido a una pérdida de mesa por la erosión del río Coca.

¿Cpomo utilizar la aplicación del ECU 911 para reportar emergencias

Cierres viales

Sin embargo, el ECU 911 informó que hay cierres viales en los siguientes tramos:

San Luis – Túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair , cerrada por pérdida de mesa vial en el sector San Marcos.

, cerrada por pérdida de mesa vial en el sector San Marcos. Y de Baeza – El Reventador, cerrada debido a un socavamiento.

Red vial en Santo Domingo y Manabí

El ECU 911 Santo Domingo confirmó cuáles son las rutas que se mantienen operativas y cuáles están parcialmente restringidas. Estas son:

Alóag – Santo Domingo , Santo Domingo – Quinindé , Santo Domingo – Quevedo , Santo Domingo – Luz de América , y Santo Domingo – El Carmen .

, , , y . La vía La Concordia – Puerto Nuevo está parcialmente habilitada por un socavón en dirección a Monterrey.

está por un socavón en dirección a Monterrey. En la ruta Valle Hermoso – Los Bancos, el paso está restringido para vehículos pesados.

El ECU 911 reporta afectaciones en algunas vías de Manabí por socavones, por lo que el paso está parcialmente habilitado en los siguientes tramos: