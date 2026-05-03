Quito se ajusta a los horarios escolares por problemas de movilidad

Jornada matutina en Quito a las 07h45 a partir del 3 de mayo de 2026 para sincronizar el traslado estudiantil con la disponibilidad del transporte público.

La Subsecretaría de Educación, Deporte y Cultura de Quito ha emitido un comunicado oficial este 3 de mayo de 2026 para informar sobre modificaciones inmediatas en la jornada estudiantil dentro del Distrito Metropolitano (DMQ).

Esta decisión responde directamente a las actuales condiciones de movilidad que atraviesa la capital, buscando una concordancia estricta con los horarios de operación del transporte público establecidos por la Alcaldía para evitar contratiempos y asegurar que los estudiantes lleguen a sus destinos sin riesgos innecesarios.

Nuevo horario para la jornada matutina

El cambio principal establecido por la autoridad educativa radica en la jornada matutina, fijando de ahora en adelante el horario de ingreso a las 07h45 para las instituciones del sistema fiscal.

Con esta medida, se pretende sincronizar de manera más eficiente el flujo escolar con la disponibilidad de las unidades del transporte municipal, optimizando los tiempos de traslado y, sobre todo, precautelando la seguridad e integridad física de los alumnos, docentes y todo el personal administrativo que se desplaza en las primeras horas del día.

Disposiciones para planteles particulares y municipales

En cuanto a los establecimientos educativos de carácter particular, fiscomisionales y municipales, el Ministerio ha aclarado que cada institución deberá comunicar los ajustes realizados a su jornada conforme a su propia planificación interna y necesidades operativas.

Sin embargo, estas entidades tienen la libertad de acogerse a los horarios ya establecidos para el sistema educativo fiscal si así lo consideran pertinente para facilitar la logística de sus estudiantes y padres de familia, garantizando siempre el acceso oportuno al servicio de enseñanza.