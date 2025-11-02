Obras en Quito generan cierres viales este feriado; así puede planificar sus recorridos

Obras en Quito durante el feriado nacional de cuatro días

El Municipio de Quito informó que durante los cuatro días de feriado se mantiene trabajos nocturnos e intensivos en distintos sectores para fortalecer la conexión vial entre el norte, centro y sur de la ciudad.

El cabildo señaló que están activos 50 frentes de obra, con 26 cierres parciales o totales de vías, por lo que se recomienda a la ciudadanía planificar sus recorridos para evitar contratiempos.

Del 1 al 4 de noviembre se intervendrá la carpeta asfáltica del paso elevado de la avenida República, en el sector de La Carolina, como parte de las labores de mantenimiento vial y mejora integral.

Entre los cierres temporales más importantes están:

Av. Galo Plaza Lasso, entre Isaac Albéniz y El Labrador.

Av. Oswaldo Guayasamín, en los tramos de Pifo y Puembo (incluido el puente El Chiche, por trabajos de rehabilitación).

Calle Santa Inés, en el sector Pillagua.

Calle Llira Ñan, desde la av. Morán Valverde hasta María Teresa Tipanta.

Calle Atahualpa, entre las avenidas América y Amazonas.

Cierre en la Av. Mariana de Jesús

Desde el sábado 1 hasta el miércoles 5 de noviembre, estará cerrado el intercambiador de la av. Mariana de Jesús, en los sentidos norte–sur y en los accesos hacia la av. Occidental.

En esta zona se ejecutan labores de movimiento de tierra, armado y fundición de muros, además de pavimentación.

Durante este periodo, el sentido sur–norte permanecerá habilitado para la circulación vehicular, informó el Municipio.

Mantenimiento vial y obras nocturnas

De forma paralela, la Epmmop realiza mantenimientos técnicos en arterias principales como las avenidas Maldonado, América y Mariscal Sucre (sector El Condado), así como en calles de Ponceano y Rumihurco.

Además, se realizan intervenciones en la infraestructura vial de los puentes vehiculares de la avenida República, av. Machala y av. Simón Bolívar, en los sectores de Gualo, Zámbiza y en la intersección con la Ruta Viva.

Estos trabajos se desarrollan en horario nocturno, entre las 21h00 y 05h00, para minimizar el impacto en la movilidad diaria.

El Municipio recordó a la ciudadanía las 50 obras que se están ejecutando para que conozca dónde se ubican y tome las precauciones al circular por estos sectores:

1.-Rehabilitación calle Miguel Carrión

2.-Mejoramiento vial Bello Horizonte 1 (el Quinche)

3.-Mejoramiento vial Bello Horizonte 2

4.-Reforma geométrica calle Matilde Álvarez

5.-Mejoramiento de siete calles en San Francisco de Asís de la Ecuatoriana

6.-Rehabilitación de una calle en Caupicho

7.-Construcción de un colector en una calle de Guamaní

8.-Construcción de un muro en Guápulo

9.-Soterramiento Ajaví

10.-Soterramiento El Inca

11.-Soterramiento Cotocollao

12.-Recuperación mesa vial en la Ferroviaria

13.-Recuepración de siete calles en Vista Hermosa de Conocoto

14.-Soterramiento cables en la av. Solanda y Cusubamba

15.-Rehabilitación de la calle Santa Inés

16.-Mantenimiento técnico av. Maldonado

17.-Cruce seguro av. Rumipamba y 10 de Agosto

18.-Mantenimiento técnico av. América

19.-Rehabilitación av. Galo Plaza Lasso

20.-Mantenimiento del puente de la av. Napo y Guayllabamba

21.-Mantenimiento del puente peatonal Av. Mariscal Sucre y Legarda

22.-Mantenimineto del puente de la av. Mariscal Sucre y Loja

23.-Mantenimiento del puente peatonal av. Velasco Ibarra y Pedro Pinto

24.-Protección del talud av. María Angélica Carrillo y Oswaldo Guayasamín

25.-Intercambiador Mariana de Jesús

26.-Rehabilitación av. Lira Ñan

27.-Mantenimineto técnico av. Simón Bolívar

28.-Mantenimineto técnico Ponceano, Comité del Pueblo y av. Eloy Alfaro

29.-Rehabilitación av. Oswaldo Guayasamín

30.-Rehabilitación cinco tramos adoquinado en Puengasí

31.-Construcción de escalinatas en Alama Lojana

32.-Portección de muro Pfizert La Esperanza

33.-Rehabilitación calle Jerónimo Carrión

34.-Rehabilitación de la calle Núñez de Vela

35.-Rehabilitación de la calle Rumipamba

36.-Rehabilitación de la calle Reina Victoria

37.-Rehabilitación de la calle Iñaquito

38.- Mantenimiento técnico de las vías en el sector de Rumihurco

39.-Construcción del parque metropolitano de Calderón

40.-Rehabilitación del parque Carollo fase 3

41.-Rehabilitación parque de Los Tubos

42.-Intervención parque Bicentenario

43.-Rehabilitación de 33 canchas de la Carolina

44.-Rehabilitación del parque El Tingo

45.-Mantenimineto de luminarias en escalinatas

46.-Mantenimiento de luminarias en puentes peatonales

47.-Rehabilitación del estacionamiento Cadisan

48.-Rehabilitación terminal Carcelén

49.-Intervención puente de la República

50.-Intervención puentes av. Simón Bolívar