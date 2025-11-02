Obras en Quito generan cierres viales este feriado; así puede planificar sus recorridos
La ciudadanía puede planificar su movilización ante cierres viales temporales por obras que se ejecutan en Quito.
Obras en Quito durante el feriado nacional de cuatro días
02 nov 2025 - 11:39
El Municipio de Quito informó que durante los cuatro días de feriado se mantiene trabajos nocturnos e intensivos en distintos sectores para fortalecer la conexión vial entre el norte, centro y sur de la ciudad.
El cabildo señaló que están activos 50 frentes de obra, con 26 cierres parciales o totales de vías, por lo que se recomienda a la ciudadanía planificar sus recorridos para evitar contratiempos.
Del 1 al 4 de noviembre se intervendrá la carpeta asfáltica del paso elevado de la avenida República, en el sector de La Carolina, como parte de las labores de mantenimiento vial y mejora integral.
Entre los cierres temporales más importantes están:
Av. Galo Plaza Lasso, entre Isaac Albéniz y El Labrador.
Av. Oswaldo Guayasamín, en los tramos de Pifo y Puembo (incluido el puente El Chiche, por trabajos de rehabilitación).
Calle Santa Inés, en el sector Pillagua.
Calle Llira Ñan, desde la av. Morán Valverde hasta María Teresa Tipanta.
Calle Atahualpa, entre las avenidas América y Amazonas.
Cierre en la Av. Mariana de Jesús
Desde el sábado 1 hasta el miércoles 5 de noviembre, estará cerrado el intercambiador de la av. Mariana de Jesús, en los sentidos norte–sur y en los accesos hacia la av. Occidental.
En esta zona se ejecutan labores de movimiento de tierra, armado y fundición de muros, además de pavimentación.
Durante este periodo, el sentido sur–norte permanecerá habilitado para la circulación vehicular, informó el Municipio.
Mantenimiento vial y obras nocturnas
De forma paralela, la Epmmop realiza mantenimientos técnicos en arterias principales como las avenidas Maldonado, América y Mariscal Sucre (sector El Condado), así como en calles de Ponceano y Rumihurco.
Además, se realizan intervenciones en la infraestructura vial de los puentes vehiculares de la avenida República, av. Machala y av. Simón Bolívar, en los sectores de Gualo, Zámbiza y en la intersección con la Ruta Viva.
Estos trabajos se desarrollan en horario nocturno, entre las 21h00 y 05h00, para minimizar el impacto en la movilidad diaria.
El Municipio recordó a la ciudadanía las 50 obras que se están ejecutando para que conozca dónde se ubican y tome las precauciones al circular por estos sectores:
1.-Rehabilitación calle Miguel Carrión
2.-Mejoramiento vial Bello Horizonte 1 (el Quinche)
3.-Mejoramiento vial Bello Horizonte 2
4.-Reforma geométrica calle Matilde Álvarez
5.-Mejoramiento de siete calles en San Francisco de Asís de la Ecuatoriana
6.-Rehabilitación de una calle en Caupicho
7.-Construcción de un colector en una calle de Guamaní
8.-Construcción de un muro en Guápulo
9.-Soterramiento Ajaví
10.-Soterramiento El Inca
11.-Soterramiento Cotocollao
12.-Recuperación mesa vial en la Ferroviaria
13.-Recuepración de siete calles en Vista Hermosa de Conocoto
14.-Soterramiento cables en la av. Solanda y Cusubamba
15.-Rehabilitación de la calle Santa Inés
16.-Mantenimiento técnico av. Maldonado
17.-Cruce seguro av. Rumipamba y 10 de Agosto
18.-Mantenimiento técnico av. América
19.-Rehabilitación av. Galo Plaza Lasso
20.-Mantenimiento del puente de la av. Napo y Guayllabamba
21.-Mantenimiento del puente peatonal Av. Mariscal Sucre y Legarda
22.-Mantenimineto del puente de la av. Mariscal Sucre y Loja
23.-Mantenimiento del puente peatonal av. Velasco Ibarra y Pedro Pinto
24.-Protección del talud av. María Angélica Carrillo y Oswaldo Guayasamín
25.-Intercambiador Mariana de Jesús
26.-Rehabilitación av. Lira Ñan
27.-Mantenimineto técnico av. Simón Bolívar
28.-Mantenimineto técnico Ponceano, Comité del Pueblo y av. Eloy Alfaro
29.-Rehabilitación av. Oswaldo Guayasamín
30.-Rehabilitación cinco tramos adoquinado en Puengasí
31.-Construcción de escalinatas en Alama Lojana
32.-Portección de muro Pfizert La Esperanza
33.-Rehabilitación calle Jerónimo Carrión
34.-Rehabilitación de la calle Núñez de Vela
35.-Rehabilitación de la calle Rumipamba
36.-Rehabilitación de la calle Reina Victoria
37.-Rehabilitación de la calle Iñaquito
38.- Mantenimiento técnico de las vías en el sector de Rumihurco
39.-Construcción del parque metropolitano de Calderón
40.-Rehabilitación del parque Carollo fase 3
41.-Rehabilitación parque de Los Tubos
42.-Intervención parque Bicentenario
43.-Rehabilitación de 33 canchas de la Carolina
44.-Rehabilitación del parque El Tingo
45.-Mantenimineto de luminarias en escalinatas
46.-Mantenimiento de luminarias en puentes peatonales
47.-Rehabilitación del estacionamiento Cadisan
48.-Rehabilitación terminal Carcelén
49.-Intervención puente de la República
50.-Intervención puentes av. Simón Bolívar
