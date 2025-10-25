Este es el estado de las vías en Ecuador este sábado 25 de octubre; paso normal a Ibarra

Las carreteras de la Sierra norte de Ecuador que fueron reabiertas tras el paro no presentan novedades este sábado 25 de octubre del 2025. El Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 y el Ministerio de Infraestructura y Transporte no reportan novedades en Imbabura y Pichincha, que fueron las provincias con más bloqueos en los últimos 30 días, debido a la movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)

En la Panamericana Norte E35, en Imbabura, se realizan las últimas tareas de limpieza de troncos, árboles, piedras y llantas quemadas. La circulación vehicular es normal este sábado y se espera una reactivación del sector turístico.

Según el Ministerio de Transporte e Infraestructura hay carreteras que tienen problemas por deslizamientos, ejecución de trabajos y otras disposiciones. Las dos vías que habían sido afectadas por explosiones en los puentes de Mollopongo (Azuay) y Churute (Guayas), ya están habilitadas con infraestructuras provisionales.

La vía Cuenca-Girón-Pasaje, a la altura del kilómetro 123, fue reabierta el viernes 24 de octubre, mientras que en la vía Puerto Inca-Naranjal, se habilitó el paso con restricciones.