El volcán Reventador emite nubes de gases y ceniza con altura de hasta 1 100 metros

El Reventador está ubicado a 90 kilómetros al este de Quito

El volcán Reventador emitió gases y ceniza con altura entre 500 y 1 100 metros sobre el nivel del cráter desde el sábado 27 de septiembre del 2025. Así lo informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

De acuerdo al reporte del organismo, las emisiones del material piroclástico tiene dirección noroeste. También, en la últimas 24 horas, se reportaron dos anomalías termales y 87 explosiones.

Desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo 28 de septiembre, mediante el sistema de cámaras de vigilancia, se registraron varios episodios de descenso de material incandescente hasta los 1 100 metros bajo el nivel del cráter.

El Reventador está ubicado a 90 kilómetros al este de Quito y es en la actualidad uno de los tres volcanes en erupción del Ecuador. La erupción actual inició en 2002 con una fase bastante explosiva.

Desde entonces, el volcán ha permanecido con una actividad de tipo más efusivo generando flujos de lava y algunos periodos explosivos de magnitud moderada que generan columnas de explosión de 1 a 2 kilómetros de altura, detalla el Geofísico.