'Esto está llegando al límite', advierte a manifestantes el presidente de Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llamó este miércoles 27 de mayo de 2026 al diálogo a los manifestantes, al advertir que la crisis "está llegando al límite", un día después de que el Congreso le facilitara la declaratoria de un estado de excepción para controlar las protestas.

Paz enfrenta desde hace casi un mes fuertes protestas, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.

"El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo", dijo el mandatario de centro derecha, en un acto público en La Paz.

El martes por la noche, el Congreso eliminó una norma que ponía límites al presidente para decretar estados de excepción, lo cual le permite recurrir a militares para contener las protestas y la restricción de libertades de reunión y movimiento.

Gobierno denuncia intento de "alterar el orden democrático"

"El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución", advirtió, en alusión a los estados de excepción.

"A los policías, a las Fuerzas Armadas: siéntanse seguros de que su pueblo los está respaldando", agregó.

La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas.

Con polleras y banderas indígenas, miles de campesinas marcharon por las calles del centro de La Paz, donde se unieron en una sola protesta con choferes en huelga que paralizaron el transporte público.

El gobierno de Paz denuncia un intento de "alterar el orden democrático" y señala a Evo Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.