Venado aparece en plena vía y sorprende a conductores de Ucubamba, en Cuenca

Un venado de cola blanca fue avistado en el sector de Ucubamba

Un venado de cola blanca sorprendió a conductores y moradores la mañana de este miércoles 27 de mayo de 2026 en el sector de Ucubamba, en Cuenca.

El animal fue visto corriendo desorientado en medio de la carretera cerca de la estación de Bomberos y un paso a desnivel.

Un video grabado por un ciudadano y difundido en redes sociales muestra al venado asustado mientras esquiva vehículos en una zona de alto tráfico.

Cuenca, un asustado venadito de cola blanca fue visto en el sector de Ucubamba.



Los habitantes del sector piden atención a las autoridades y conductores para evitar alguna tragedia. pic.twitter.com/9HzSbSzx9J — We News (@wenewsec) May 27, 2026

Las imágenes generaron preocupación entre habitantes del sector, quienes alertaron sobre el riesgo de que el animal fuera atropellado.

Los moradores pidieron precaución a los conductores y atención de las autoridades para evitar una tragedia. También recomendaron no perseguir ni intentar capturar al animal para impedir que aumente su nivel de estrés o desorientación.

Según reportes de habitantes del sector, el venado logró alejarse de la carretera y regresar a una zona boscosa cercana.