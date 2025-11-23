Voraz incendio se registró en una fábrica de plásticos en Cuenca este domingo 23 de noviembre

Un voraz incendio se registró en una distribuidora de plásticos de Cuenca este domingo 23 de noviembre.

Un voraz incendio afectó una distribuidora de plásticos en Cuenca la tarde de este domingo 23 de noviembre del 2025, confirmó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El siniestro fue en el sector de La Gloria, confirmó el ECU 911. Personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca ya se encuentra en el lugar atendiendo la emergencia y coordinando la evacuación preventiva de los moradores de las viviendas cercanas ante el riesgo de propagación.

Se desconoce cuál es el motivo del incendio, y las autoridades investigan las causas del siniestro.

(Noticia en desarrollo...)