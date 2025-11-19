Rayo cayó sobre el monumento a Cristo Rey, en Cuenca, y destruye parte de la estructura

El monumento a Cristo rey se ubica en el cerro Cullca, en la zona más alta de Cuenca.

El monumento del Cristo Rey, el más alto de Cuenca, se vio afectado con las intensas lluvias de este miércoles 19 de noviembre del 2025. Un rayo cayó sobre la estructura y ocasionó que algunas partes cayeran al piso.

Los fragmentos del monumento, ubicado en la colina de Cullca, entre als calles Luis Cordero y Eugenio Espejo, cayeron a la calle e incluso golpearon algunas viviendas, indicaron medios locales.

El incidente también afectó algunos locales comerciales y los parabrisas de los vehículos. No se se registraron personas heridas en este caso.

La obra, creada por el marmolista Manuel Mendieta, es considerada una de las más altas de la ciudad, ya que se asienta en uno de los puntos más elevados de Cuenca. Su base, elaborada en piedra, ladrillo y mármol, tiene forma de prisma piramidal cuadrangular con un perímetro cercano a los 22 metros.

En la parte superior se sostiene una peana semicircular de 0,60 metros de altura que soportaba la escultura del Cristo de 2,40 metros, la cual resultó seriamente dañada tras el impacto.

La estructura piramidal está dividida en cuatro niveles que disminuyen de tamaño hacia la cima. Desde allí, la imagen del Cristo se alzaba con los brazos abiertos mirando hacia la ciudad.

La escultura sostenía en su mano izquierda una hostia, mientras que la derecha estaba extendida en señal de bendición, como símbolo de resguardo para Cuenca.