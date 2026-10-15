Ministerio de Salud confirma un caso de tuberculosis en un colegio del sur de Guayaquil

El MSP recomienda aplicar medidas preventivas y vigilar posibles síntomas de tuberculosis en los planteles educativos para proteger a estudiantes y docentes.

El Ministerio de Salud Pública confirmó un caso de tuberculosis en un colegio ubicado en el sur de Guayaquil, en la ciudadela 9 de Octubre. El paciente es un adolescente de 16 años que, según la información difundida, se encuentra estable.

La confirmación fue reportada por Ricardo Vizueta, vocero del MSP, a TVC Noticias. El funcionario indicó que el diagnóstico positivo se recibió el 14 de octubre de 2026 y que, desde entonces, se implementaron acciones preventivas en la institución educativa.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la orientación a la comunidad educativa sobre cómo prevenir la transmisión de la enfermedad. Además, se solicitó a los estudiantes acudir al plantel con mascarilla y alcohol desinfectante.

Se suspendieron las clases presenciales

La noche del domingo 11 de octubre, los padres fueron informados de que uno de los estudiantes estaba bajo observación por un posible caso de tuberculosis.

Según testimonios de los padres, el colegio suspendió las clases presenciales para los estudiantes de bachillerato durante el lunes y martes de la semana del 12 de octubre de 2026. Posteriormente, las actividades académicas se retomaron.

El plantel también convocó a padres de familia a una charla informativa sobre las medidas preventivas.

Indicaciones de Salud para las instituciones