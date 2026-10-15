Expsicólogo de una escuela de Cuenca fue sentenciado por abuso sexual a una niña

Expsicólogo fue sentenciado por el delito de abuso sexual contra una niña de 4 años.

Un expsicólogo de una unidad educativa de Cuenca, identificado como Jaime Patricio S., fue sentenciado a 17 años y cuatro meses de prisión por el delito de abuso sexual contra una estudiante de 4 años.

El Tribunal Penal que conoció el caso declaró, por mayoría, la culpabilidad del procesado. Además de la pena privativa de libertad, dispuso que pague USD 5 000 como reparación integral a la víctima y que la niña acceda a tratamiento psicológico a través de la red pública de salud.

#BoletínFGE | #Azuay: un expsicólogo de una unidad educativa es sentenciado a 17 años de prisión por #AbusoSexual. #FiscalíaEc presentó el testimonio anticipado de la víctima y otros elementos probatorios que sustentaron la acusación. Más información ⬇️ https://t.co/i9eJthBsiR https://t.co/ELyG5EQNKu — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 15, 2026

Según la investigación de la Fiscalía, en diciembre de 2022 la niña contó a su madre que el denominado “profe James” la había besado en la boca, tocado sus partes íntimas y realizado otros actos sexuales.

Las agresiones, según la investigación, habrían ocurrido desde octubre de 2022, principalmente durante los recreos y mientras los estudiantes jugaban en el patio de la escuela.

Como parte de las pruebas presentadas durante el proceso, Fiscalía incorporó el testimonio anticipado de la víctima y otras pruebas que sustentaron la acusación contra el exfuncionario.

"En ese período, los padres observaron cambios en el comportamiento de la pequeña, como mayor irritabilidad, intentos de besar en la boca a sus progenitores, sensibilidad, miedo a dormir sola", indicó el Ministerio Público

Jaime Patricio S. también enfrenta otro proceso penal por su presunta participación en el abuso sexual de otro estudiante de la misma institución educativa.

Esta segunda causa se encuentra actualmente en audiencia de juicio y está a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género 4 de Cuenca.