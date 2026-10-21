Puente de la Unidad Nacional entrará en mantenimiento preventivo desde este miércoles

El Puente de la Unidad Nacional conecta a los sectores de Guayaquil con Durán y Samborondón.

Desde las 22:00 de este miércoles 21 de octubre de 2026 se realizarán trabajos de mantenimiento de juntas en el Puente de la Unidad Nacional, en Guayaquil.

Según informó el Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT), los trabajos se ejecutarán este miércoles y jueves, en horario de 22:00 a 05:00; de tal manera que no afecte al tránsito vehicular.

A través de redes sociales, ciudadanos denunciaron el mal estado de las juntas y las molestias ocasionadas a los conductores.

El MIT resaltó que estos trabajos se realizarán como parte de las acciones preventivas ante la llegada del fenómeno de El Niño.

El Puente de la Unida Nacional conecta a Guayaquil con Durán y Samborondón.