La ATM de sancionó con casi USD 1 500 a contratista privado por tráfico en la av. del Bombero

Toma aérea del congestionamiento vehicular en la av. del Bombero, sentido vía a la Costa, por trabajos de una grúa privada, este 23 de abril de 2026.

Las imágenes de padres de familia bajando de sus vehículos e intentando cruzar por una colapsada avenida del Bombero, oeste de Guayaquil, se hicieron virales este 23 de abril de 2026.

En la Av del bombero los padres de familia se están bajando de sus vehículos para llevar caminando a sus hijos a la escuela.

El tráfico está totalmente paralizado. pic.twitter.com/cEd2jlthMH — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) April 23, 2026

Eso fue parte de la escena que se vivió desde las 07H30 en esa vía, luego del congestionamiento vehicular que inició desde la Cdla. Cimas del Bim Bam Bum, en Los Ceibos, hasta el ingreso a la vía a la Costa.

Al principio, nadie sabía lo que ocurría, hasta que metros más adelante, gracias a imágenes del dron de 24 Horas, se constató que el trabajo de una grúa tipo pluma, a la altura de un centro comercial del sector provocó el caos.

Las largas columnas de vehículos también se observaron en el sentido contrario de la avenida, donde la construcción de una solución vial agravó el problema.

Sanción por incumplimiento

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) impuso una sanción de tres salarios básicos unificados, es decir USD 1 446, al contratista privado que ocasionó la congestión.

En un comunicado, la entidad detalló que:

La maquinaria estaba ubicada en el carril de servicio de la av. del Bombero, en los exteriores del centro comercial Riocentro Ceibos.

Dicha grúa operó fuera del horario previamente autorizado para la ejecución de trabajos vinculados a ese establecimiento.

La ATM dispuso la paralización de las labores y el retiro de la maquinaria.

Adicionalmente, la empresa municipal iniciará un proceso administrativo sancionatorio al personal operativo de la agencia, responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de los horarios autorizados.

La circulación por la av. del Bombero se normalizó casi cinco horas después del incidente.