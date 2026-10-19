Suspenden clases presenciales en Guayaquil por inundaciones este lunes 19 de octubre 

Las calles de Guayaquil amanecieron inundadas por las fuertes lluvias que soportó la ciudad la madrugada de este lunes.

Las clases presenciales están suspendidas en Guayaquil este lunes 19 de octubre de 2026, según anunció la ministra de Educación, Cultura y Deportes, Gilda Alcívar en su cuenta de X.

La decisión se tomó debido a las inundaciones que soportan distintos puntos de la ciudad, debido a las fuertes lluvias que se registraron desde la madrugada.

La intensa lluvia provocó anegaciones en distintos puntos de la ciudad como Sauces, Vergeles, Urdesa, Samanes, entre otros, lo que complicó la movilidad de los ciudadanos.

De acuerdo con Segura EP, hasta las 06:00 se habían reportado al menos 28 emergencias por acumulación de agua.

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