Más de 200 médicos se graduaron en la Franja de Gaza tras dos de guerra

Estudiantes de las facultades de Medicina de las universidades Islámica y de Al Azhar se graduaron, en Gaza.

Más de 200 estudiantes de medicina celebraron su graduación en la Franja de Gaza tras dos años de conflicto. En un video se ve cómo los nuevos médicos usan togas y celebran el título alcanzado.

La ceremonia tuvo lugar en el hospital Al-Shifa, en el centro de la ciudad, cuyas instalaciones fueron destruidas por la guerra entre Israel y Hamás, que llegó a su fin en 2025.

La nueva generación de médicos recibió su certificación como como profesionales de manos del Ministerio de Salud. El hecho se conoció el pasado 3 de enero de 2026.

Fuertes lluvias inundaron tiendas donde dormían desplazados de Gaza

El acto se desarrolló entre muros dañados y carpas improvisadas, mientras decenas de palestinos se congregaban en el jardín del hospital para rendir homenaje a los graduados.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, todas las universidades de Gaza han sido destruidas o sufrieron daños graves a lo largo del conflicto. Los estudiantes se formaron en medio de estas condiciones.

La Franja de Gaza quedó sumida en la guerra tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023.

Dos años después, en octubre de 2025, Hamás anunció haber alcanzado un acuerdo con Israel para “poner fin a la guerra en Gaza”.