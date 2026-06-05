Explosión en mina de carbón en Colombia: Una persona murió y hay seis atrapados

En mayo de 2026, equipos de rescate atendieron otra explosión en una mina de Sutatausa, Cundinamarca.

Un minero murió y seis están atrapados tras una explosión registrada, el jueves 5 de junio de 2026, en un yacimiento de carbón en el centro de Colombia, informó la autoridad minera.

El accidente ocurrió en Sutatausa, un municipio a unos 74 kilómetros de Bogotá en el que la economía de las familias gira en torno a la extracción de este mineral.

En la zona son frecuentes las explosiones por acumulación de gases en el interior de los socavones.

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La Agencia Nacional de Minería informó en X que una de las personas que trabajaba en el lugar fue "evacuada sin signos vitales".

"Nuestros equipos de salvamento minero trabajan para llegar a las seis personas reportadas" atrapadas, agregó la entidad.

En mayo otras dos explosiones, una de ellas también en Sutatausa, dejaron 13 mineros muertos.