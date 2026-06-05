Senado de EE.UU. aprueba USD 70 000 millones para la ofensiva migratoria de Trump

El Senado de EE.UU. aprobó 70.000 millones de dólares en financiación para la ofensiva migratoria de Donald Trump

El Senado de Estados Unidos aprobó el viernes 5 de junio de 2026 un financiaminento de 70 000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Donald Trump.

Lo hizo tras una jornada de votaciones sobre múltiples enmiendas que evidenciaron las divisiones entre los republicanos sobre otras propuestas políticas del presidente.

El proyecto de ley financiaría a la Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump, otorgando al líder republicano una importante victoria en uno de sus temas emblemáticos tras meses de disputas en el legislativo.

La Cámara de Representantes analizarán el tema

El texto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén abordarlo a principios de la próxima semana y enviarlo al despacho de Trump para su sanción.

La votación ocurre tras el cierre parcial récord del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de este año, cuando los demócratas se negaron a apoyar nuevos fondos para la aplicación de las leyes de inmigración sin restricciones.

Estas incluían tácticas como las redadas y el uso de máscaras por parte de los agentes.

Los republicanos rechazaron esas exigencias y optaron en su lugar por financiar a ICE y a la Patrulla Fronteriza mediante el proceso acelerado de "reconciliación presupuestaria", que les permite sortear la oposición demócrata si consiguen mantener unidos a sus propios miembros.

La votación del Senado se produjo tras una jornada maratónica el jueves donde se votaron varias enmiendas que sacaron de nuevo a la luz las divisiones republicanas.

El texto incluía por ejemplo una propuesta de un fondo "antipolitización" para aliados del trumpismo que afirman haber sido injustamente perseguidos por anteriores gobiernos, o una partida de 1 000 millones de dólares para la seguridad del salón de baile que Trump planea construir en la Casa Blanca.

El proyecto de ley de inmigración ya no incluía el dinero para el salón de baile, pero ambos asuntos evidenciaron la inquietud de algunos republicanos acerca de defender las prioridades de Trump de cara a unas elecciones de medio mandato.