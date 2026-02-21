Las 5 canciones más icónicas de Willie Colón que marcaron la historia de la salsa

Hablar de Willie Colón es hablar de revolución musical. Desde finales de los años 60, su sonido urbano, potente y cargado de narrativa social cambió para siempre la salsa. Estas son cinco de sus canciones más icónicas, incluyendo colaboraciones que hicieron historia.

1. “Aguanilé” (1972) – con Héctor Lavoe

Incluida en el álbum El Juicio, esta canción se convirtió en un himno espiritual y rítmico. La combinación del trombón agresivo de Colón y la voz inconfundible de Héctor Lavoe creó una de las piezas más representativas del dúo.

2. “Calle Luna, Calle Sol” (1973) – con Héctor Lavoe

Del álbum Lo Mato, es uno de los relatos urbanos más crudos de la salsa. La canción retrata la vida del barrio y consolidó el estilo narrativo que caracterizó la primera etapa de Colón.

3. “Che Che Colé” (1971)

Uno de los temas más populares de su repertorio. Con raíces africanas y un ritmo contagioso, esta canción trascendió generaciones y sigue siendo infaltable en cualquier fiesta salsera.

4. “Usted Abusó” (1978) – con Celia Cruz

Una colaboración explosiva con la “Reina de la Salsa”. La potencia vocal de Celia Cruz combinada con los arreglos de Colón dio como resultado un clásico absoluto que amplió el alcance internacional del género.

5. “Idilio” (1993)

En su etapa más romántica, Willie Colón demostró versatilidad con este éxito que dominó las listas tropicales en los 90. Una salsa sensual que conectó con nuevas generaciones.

Un legado que sigue sonando

Más que canciones, Willie Colón dejó capítulos fundamentales en la historia de la música latina. Con Héctor Lavoe definió una era; con Celia Cruz elevó colaboraciones a otro nivel; y como solista demostró evolución constante.

Porque cuando suena el trombón de Willie Colón, no es solo música: es identidad, barrio y memoria viva de la salsa.