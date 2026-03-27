6 años de la memorable oración del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro durante el covid-19

Statio Orbis, hace seis años la oración solitaria del Papa en la Plaza de San Pedro

Una imagen que marcó al mundo

Este año se cumplen seis años de la histórica oración encabezada por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, en un momento crítico de la pandemia de COVID-19.

La escena, que mostró al pontífice completamente solo bajo la lluvia, dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los símbolos más representativos de la crisis sanitaria global.

Un mensaje de fe en medio de la incertidumbre

La oración tuvo lugar en marzo de 2020, cuando gran parte del planeta se encontraba en confinamiento y Europa atravesaba uno de los momentos más duros de la emergencia.

Durante el acto extraordinario, el Papa pidió a Dios que detuviera la pandemia y ofreció un mensaje centrado en la fe, la esperanza y la solidaridad en medio de la incertidumbre.

Un hito en la historia reciente

La imagen de la plaza completamente vacía, en contraste con las habituales multitudes, reflejó el impacto global del COVID-19 y la magnitud de las restricciones en ese momento.

El evento fue seguido en todo el mundo a través de transmisiones digitales, convirtiéndose en un hito tanto religioso como mediático.