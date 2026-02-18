Ecuador conmemora el Miércoles de Ceniza; estos son los horarios de las misas

En el Miércoles de Ceniza, los fieles acuden a misa y reciben en la frente una cruz de ceniza, símbolo de arrepentimiento

Luego del feriado de Carnaval 2026, miles de fieles en Ecuador acudieron a las iglesias para participar en las ceremonias del Miércoles de Ceniza, una de las fechas representativas para la Iglesia católica.

Este año, la jornada se celebra este miércoles 18 de febrero. El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, el período de 40 días de reflexión y penitencia previo a la Semana Santa.

La tradición consiste en acudir a misa para recibir la imposición de la ceniza en la frente, símbolo de arrepentimiento. Durante el rito, los sacerdotes suelen pronunciar frases como ‘Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás’ o ‘Conviértete y cree en el Evangelio’.

En ciudades como Quito y Guayaquil, varias parroquias difundieron los horarios de las eucaristías para los feligreses que buscan cumplir con ese rito católico.

Misas en Quito

En la capital, la parroquia La Dolorosa programó misas a las 08:30, 12:00 y 18:00. La Iglesia de la Compañía de Jesús, en el Centro Histórico, ofreció una celebración a las 08:00 y habrá una a las 17:00.

Hay horarios de eucaristías en la mañana y en la noche: En la parroquia San Gabriel de Los Chillos (08:00, 10:00, 12:00, 18:00 y 20:00), la parroquia Señor de la Buena Esperanza de Villaflora (12:00, 17:00, 18:00 y 19:00), la iglesia San Martín de Porres en Ferroviaria Alta (07:00 y 18:00) y la parroquia San Juan Bautista de Cotocollao (12:00 y 18:30).

Misas en Guayaquil

En Guayaquil, la Catedral Metropolitana de Guayaquil anunció ceremonias cada hora desde las 07:00 hasta las 13:00, además de eucaristías a las 16:00, 17:00 y 18:00.

Otras iglesias también difundieron sus horarios de misas por el Miércoles de Ceniza, entre ellas la parroquia Santa María Magdalena (07:00, 17:30, 19:30), la parroquia Nuestra Señora de la Alborada (07:00, 08:00, 11:00, 13:15, 17:00, 19:00, 20:30).

También la basílica de Nuestra Señora de La Merced (07:00, 09:00, 11:00, 17:00, 18:00, 19:00), la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en Samborondón (07:00, 08:00 y 19:00) y el convento San Francisco de Guayaquil (07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00).