Agentes del ICE continuarán en los aeropuertos de EE.UU. hasta que vuelvan a la normalidad

Empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos salen de un punto de control de seguridad.

El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, avisó este domingo 29 de marzo del 2026 que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) permanecerán en los aeropuertos hasta que sus operaciones vuelvan "100% a la normalidad" mientras se prolonga el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El funcionario justificó por razones de seguridad el despliegue de ICE que ordenó el presidente Donald Trump en los aeropuertos ante el absentismo de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), quienes llevan casi un mes y medio sin recibir su sueldo por el cierre del DHS.

Al menos 460 agentes de la TSA, quienes no reciben pago durante el cierre, han renunciado mientras hay un nivel de absentismo promedio del 11% diario de estos funcionarios, lo que en algunos aeródromos supera el 50 %, advirtió el miércoles al Congreso la administradora interina de la agencia, Ha Nguyen McNeill.

Homan avisó que "si menos agentes de la TSA vuelven" al trabajo después del cierre, "eso significa que se mantendrán los más agentes del ICE" en los aeropuertos.

"ICE está ahí para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de la TSA. Estaremos ahí mientras nos necesiten, hasta que regresen a las operaciones normales, si les gusta que esos aeropuertos estén seguros", insistió el funcionario.

El freno de operaciones del DHS cumplió este domingo 44 días, con lo que ya es el cierre parcial o total del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, ante los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre restricciones al ICE.

El último intento por reabrir el DHS fracasó, pues el Senado aprobó el viernes un plan bipartidista para financiar al departamento con excepción de ICE, pero los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon el esfuerzo al insistir en que debe financiarse por completo a la dependencia.