Municipio de Quito y transportistas se reunieron por segunda vez; ¿qué trataron?

El alcalde de Quito, Panel Muñoz, se reunió por segunda ocasión con los transportistas.

El Municipio de Quito y representantes del transporte público mantuvieron, este lunes 18 de mayo de 2026, una segunda mesa técnica. El objetivo fue discutir medidas para fortalecer la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios.

Durante el encuentro, las partes coincidieron en la necesidad de avanzar en la modernización del sistema de transporte, mediante la implementación del Sistema Integrado de Recaudo y nuevas herramientas de información dirigidas a los pasajeros.

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Entre las propuestas analizadas constan sistemas que permitan a los usuarios acceder a datos sobre horarios, tiempos de traslado, además de la incorporación de cámaras de seguridad, procesos de capacitación y acreditación para conductores.

"El Municipio y los operadores de transporte ratificaron su compromiso de avanzar en un proceso técnico y responsable, enfocado en el bienestar de los usuarios y en el mejoramiento del sistema de transporte público de la ciudad", señaló la Alcaldía de la capital, en un comunicado.

Asimismo, se informó que la próxima mesa técnica se desarrollará el miércoles 20 de mayo y contará con la participación de sectores de la sociedad civil, que podrán expresar sus observaciones y propuestas sobre estos temas.