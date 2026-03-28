ICE de Estados Unidos difunde alerta por ecuatoriano acusado de presunta explotación infantil

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) emitió este sábado 28 de marzo de 2026 una alerta pública en contra de un ciudadano ecuatoriano por presunta explotación infantil.

El hombre habría presuntamente grabado en secreto a una menor de edad en múltiples ocasiones. La entidad norteamericana señaló que el ciudadano ecuatoriano Antonio Feliciano G., también habría guardado los videos explícitos de la menor en su dispositivo móvil.

La agencia estadounidense notificó la búsqueda del ecuatoriano a través de su cuenta de la red social X (@ICEgov). En esa plataforma expuso, además, el rostro del ciudadano.

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Esta no es la primera vez que ICE alerta de la búsqueda del ecuatoriano, de hecho, en enero de 2026 y hace pocas semanas emitió otros anuncios.

El sujeto identificado como Antonio Feliciano G. habría sido visto por última vez en Loja (Ecuador).