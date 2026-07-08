Alemania condena a cadena perpetua a un médico por matar a 15 pacientes

Condenan a cadena perpetua, por asesinato a pacientes, a un médico alemán, este 8 de julio.

Un médico alemán especializado en cuidados paliativos fue condenado este miércoles 8 de julio en Berlín a cadena perpetua por la muerte de 15 pacientes durante visitas domiciliarias, en un caso en el que la jueza lo calificó de "asesino en serie".

El tribunal lo declaró culpable de haber matado a 12 mujeres y tres hombres entre septiembre de 2021 y julio de 2024 mediante la administración de combinaciones letales de sedantes.

No obstante, el médico, de 41 años, es sospechoso de haber cometido un número mucho mayor de homicidios en investigaciones que continúan abiertas.

El acusado, identificado como Johannes M., recibió la pena máxima: prisión perpetua, con dos disposiciones especiales destinadas a impedir una eventual excarcelación anticipada.

Jueza calificó al médico como "asesino en serie"

Además, fue inhabilitado de por vida para ejercer la medicina. El tribunal acogió en todos sus términos las peticiones de la fiscalía.

La jueza Sylvia Busch describió al condenado como un "asesino en serie" en el centro de un caso "inconcebible" y "extraordinario".

Según la acusación, el médico administraba primero un sedante y luego un relajante muscular que, combinados, provocaban la parálisis de los músculos respiratorios, seguida de un paro respiratorio y la muerte "en cuestión de minutos".

Las víctimas, que tenían entre 25 y 94 años, estaban todas bajo su atención médica en el momento de los hechos.

El juicio continúa en investigaciones

En al menos cinco ocasiones, presuntamente incendió los departamentos de las víctimas para ocultar los homicidios.

Según el semanario alemán Die Zeit, fue a finales de julio de 2024 cuando la jefa del médico alertó a la policía.

La responsable del servicio de atención domiciliaria de Berlín consideró sospechoso que tantos pacientes atendidos por Johannes M. murieran de forma repentina y que varios de sus departamentos se incendiaran al mismo tiempo que se producían los fallecimientos.

Paralelamente al juicio, continúan las investigaciones sobre decenas de otras muertes de las que el médico también podría ser responsable.