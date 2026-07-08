Aluvión en Zamora: Gestión de Riesgos pide canalizar donaciones en centro de acopio

Gestión de Riesgos asume el control de donaciones para damnificados en Zamora Chinchipe

La secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano Haro, pidió este miércoles 8 de julio del 2026, que las donaciones para los damnificados de Zamora Chinchipe se realicen de forma organizada.

Explicó que toda la ayuda debe ingresar por el único centro de acopio habilitado para clasificar los insumos antes de su entrega a las familias afectadas por la emergencia.

El objetivo es garantizar una distribución ordenada y evitar que las labores de rescate se vean afectadas.

🎙️ SNGR en medios



La secretaria nacional de Gestión de Riesgos, @CaroLozanoHaro , hizo un llamado a la ciudadanía para realizar donaciones de manera responsable y organizada, garantizando que la ayuda llegue oportunamente a las familias afectadas en Zamora Chinchipe. pic.twitter.com/syBOoXS6o3 — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) July 8, 2026

La funcionaria recordó que la solidaridad de los ecuatorianos ha sido inmediata, pero insistió en que es necesario coordinar los esfuerzos para asegurar que la asistencia llegue a quienes más la necesitan.

Según indicó, los productos recibidos son revisados, clasificados y distribuidos de acuerdo con las necesidades detectadas en la zona afectada.

Lozano explicó que durante las primeras horas de la emergencia, la respuesta estuvo enfocada en cubrir las necesidades básicas de la población.

Entre la ayuda entregada constan kits de alimentos, higiene y descanso, que forman parte de la asistencia inicial para las personas perjudicadas por el aluvión.

También señaló que el Gobierno Central asumió la atención inmediata para apoyar a las familias afectadas mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en el cantón Zamora.

Piden mantener despejada la zona del aluvión

La Secretaría de Gestión de Riesgos hizo un llamado a la ciudadanía, organizaciones y empresas privadas para que no se trasladen directamente a la zona cero con donaciones.

La institución advirtió que el ingreso de vehículos particulares podría dificultar el trabajo de los equipos de emergencia.

Zamora Chinchipe, varias personas se encuentran desaparecidas tras ser arrastradas por la creciente del Río Zamora pic.twitter.com/viEfDqX6FO — We News (@wenewsec) July 4, 2026

Las autoridades insistieron en que mantener despejadas las vías de acceso permitirá que los organismos de rescate lleguen con mayor rapidez a los sectores donde aún se desarrollan operaciones de búsqueda y asistencia.

Mientras tanto, los equipos de primera respuesta permanecen desplegados en el área afectada, donde continúan las tareas de atención a los damnificados y la coordinación de la ayuda humanitaria para las comunidades impactadas por el desastre.

Las autoridades reiteraron que toda la ayuda ciudadana será canalizada mediante los mecanismos oficiales para garantizar una distribución eficiente y oportuna entre las familias que permanecen afectadas por la emergencia en Zamora Chinchipe.