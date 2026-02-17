Arranca el Año del Caballo de Fuego: ¿Qué simboliza en el zodiaco chino?

China y comunidades chinas en distintas partes del mundo celebraron este martes 17 de febrero la llegada del Año Nuevo Lunar, que en 2026 está representado por el Caballo de Fuego.

La festividad, considerada la más importante del calendario chino, estuvo marcada por el tradicional ‘chunyun’, el mayor movimiento anual de población del planeta. Solo en el penúltimo día del año de la Serpiente, el Ministerio de Transporte chino contabilizó 194,11 millones de desplazamientos interregionales, principalmente por carretera, en el marco del regreso masivo de ciudadanos a sus lugares de origen para reunirse con sus familias.

Banquetes, rojo y fuegos artificiales

La cena de Nochevieja volvió a ser el eje central de las celebraciones. Millones de familias se congregaron en hogares y restaurantes para compartir grandes banquetes, vestir de rojo, color asociado a la buena fortuna y encender luces y fuegos artificiales.

Según la tradición, estas prácticas buscan ahuyentar al monstruo Nian, criatura mitológica que, de acuerdo con la leyenda, aparece cada víspera de Año Nuevo.

El programa televisivo más visto del país, la gala especial transmitida por la cadena estatal CCTV, acompañó la jornada con un espectáculo que combinó artes marciales, coreografías de robots humanoides y la participación de la Compañía de Danza Jesús Carmona, en una edición que volvió a concentrar a cientos de millones de espectadores.

Espectáculo de fuegos artificiales en la ciudad china de Qingtian. EFE/ Guillermo Benavides

Celebraciones en la diáspora

Fuera de China continental, la festividad también se vivió con intensidad en comunidades de la diáspora.

En Qingtian, en la provincia oriental de Zhejiang, jóvenes criados en España y otros países europeos regresaron para celebrar con sus familias, en una mezcla cultural que combinó dialectos locales, platos tradicionales y productos traídos desde la península ibérica.

En Australia, donde la población de ascendencia asiática representa cerca del 20%, ciudades como Sídney y Melbourne organizaron festivales con gastronomía china, artes marciales, danzas del león y la entrega de ‘hongbao’, sobres rojos con dinero que simbolizan prosperidad.

En Tailandia, el barrio chino de Bangkok se iluminó con alegorías del Caballo de Fuego, aunque con un tono más sobrio debido al luto oficial por la muerte de la reina Sirikit, madre del rey Vajiralongkorn.

Mientras tanto, en Yokohama, Japón, uno de los barrios chinos más grandes del país celebró entre farolillos rojos en un contexto de tensiones diplomáticas entre Tokio y Pekín.

El simbolismo del Caballo de Fuego

El Caballo es el séptimo animal del ciclo zodiacal chino, precedido por la Rata, el Buey, el Tigre, el Conejo, el Dragón y la Serpiente, y seguido por la Oveja, el Mono, el Gallo, el Perro y el Cerdo.

Dentro del sistema tradicional, los doce animales se combinan con cinco elementos (metal, madera, agua, fuego y tierra) que se alternan bajo los principios del Yin y el Yang. En esta ocasión, el Caballo se asocia al elemento fuego, que refuerza cualidades como la pasión, la determinación y la energía.

Con luces rojas, reencuentros familiares y millones de desplazamientos, el Año Nuevo Lunar volvió a marcar un nuevo ciclo de renovación para China y su diáspora alrededor del mundo.