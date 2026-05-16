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Quito

Quito tendrá cierres viales por la carrera atlética 'The Hope Run 10K' este sábado

La Agencia Metropolitana de Transito implementa restricciones de circulación desde las 17:30 en varios sectores de la capital.

Se realizan cierres viales en Quito debido a la competencia atlética "The Hope Run 10k".

Agencia Metropolitana de Transito

Autor

Tamara López

Actualizado:

16 may 2026 - 21:43

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La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que este sábado 16 de mayo se ejecutan cierres viales temporales en distintos sectores de Quito debido a la realización de la competencia atlética “The Hope Run 10K”.

El evento deportivo inicia a las 17:30 y forma parte del operativo especial de movilidad coordinado por las autoridades metropolitanas para garantizar la seguridad de los participantes y de los ciudadanos que circulan por la zona.

A través de sus canales oficiales, la AMT indicó que varias vías permanecerán restringidas mientras se desarrolla la carrera, por lo que recomendó a los conductores tomar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar congestión vehicular.

Además, personal de tránsito se encuentra desplegado en los sectores intervenidos para gestionar la movilidad, orientar a los usuarios y facilitar la circulación en las rutas habilitadas.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales sobre los cierres y desvíos implementados durante la jornada deportiva.

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