Quito tendrá cierres viales por la carrera atlética 'The Hope Run 10K' este sábado

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que este sábado 16 de mayo se ejecutan cierres viales temporales en distintos sectores de Quito debido a la realización de la competencia atlética “The Hope Run 10K”.

El evento deportivo inicia a las 17:30 y forma parte del operativo especial de movilidad coordinado por las autoridades metropolitanas para garantizar la seguridad de los participantes y de los ciudadanos que circulan por la zona.

A través de sus canales oficiales, la AMT indicó que varias vías permanecerán restringidas mientras se desarrolla la carrera, por lo que recomendó a los conductores tomar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar congestión vehicular.

Además, personal de tránsito se encuentra desplegado en los sectores intervenidos para gestionar la movilidad, orientar a los usuarios y facilitar la circulación en las rutas habilitadas.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales sobre los cierres y desvíos implementados durante la jornada deportiva.