¡'Anillo de fuego'! A qué hora será el eclipse solar anular de este marte 17 de febrero

Este martes 17 de febrero se registrará un eclipse solar anular. El fenómeno comenzará a las 09:56 GMT y finalizará a las 14:27 GMT.

El evento astronómico también es conocido como “anillo de fuego”, debido a que la Luna no cubrirá completamente el disco del Sol y dejará visible un aro luminoso en su contorno.

La estrecha franja anular se extenderá desde el Océano Austral, al sur de Australia, hasta la Antártida.

En este punto del planeta, en la Estación Concordia, el eclipse anular durará 2 minutos y 5 segundos, aunque con el Sol muy bajo en el horizonte.

El eclipse también será parcialmente visible en varias regiones.

Por ejemplo podrá observarse desde la Antártida, el extremo sur de Sudamérica, el Sudeste de África y las Islas del Océano Índico: Madagascar, Mauricio y Seychelles.

Los lugares donde será visible son: Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, con un 11% de oscurecimiento a las 06:17 hora local.

También en la Isla Rey Jorge, en las islas Shetland del Sur, con un 83% de oscurecimiento a las 10:12 hora local.

Y Punta Arenas, en Chile, con un 5% de oscurecimiento a las 21:08 hora local, poco antes del atardecer.

Hasta el momento, la agencia espacial estadounidense NASA no ha anunciado transmisiones en directo de este eclipse.