Asistente de Donald Trump se pronuncia tras difundirse video de supuesta hospitalización

Un asistente de comunicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronuncia luego de que circulara en redes sociales un video que sugería una supuesta hospitalización del mandatario.

A través de un mensaje oficial, el funcionario desmiente estas versiones y asegura que el presidente mantiene sus actividades con normalidad.

RESPUESTA DEL EQUIPO

“Jamás ha habido un presidente que haya trabajado más duro por el pueblo estadounidense que el presidente Trump”, señala el asistente.

Además, indica que durante el fin de semana de Pascua, el mandatario ha estado “trabajando sin descanso en la Casa Blanca y el Despacho Oval”.

La declaración surge tras la difusión de un video en redes que genera dudas sobre el estado de salud del presidente, lo que provoca reacciones y especulación entre usuarios.

Sin embargo, desde su entorno se insiste en que no existe ninguna hospitalización.

Este tipo de contenidos suele generar atención en redes sociales, especialmente cuando involucran a figuras políticas de alto perfil.

Hasta el momento, no hay reportes oficiales que respalden la versión difundida en el video.