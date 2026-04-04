Trump da 48 horas a Irán para acuerdo sobre Estrecho de Ormuz

Trump advierte a Irán que tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza un ultimátum a Irán al exigir un acuerdo en un plazo de 48 horas para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La advertencia se produce mientras bombardeos impactan zonas cercanas a instalaciones nucleares iraníes, elevando la preocupación internacional.

EL ULTIMÁTUM

Trump advierte que, de no alcanzarse un acuerdo, se desataría un “infierno”, en referencia a una posible intensificación de las acciones militares.

El mandatario recuerda además un plazo previo de diez días planteado el 26 de marzo, insistiendo en la necesidad de reabrir el paso marítimo.

IMPORTANCIA DEL ESTRECHO DE ORMUZ

El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde transita cerca del 20% del petróleo global.

Su bloqueo por parte de Irán ha generado impacto en los mercados internacionales y preocupación por el suministro energético.

ALERTA NUCLEAR

En medio de la ofensiva, el canciller iraní advierte que un eventual impacto en instalaciones nucleares podría provocar consecuencias radiactivas en países vecinos.

La situación aumenta la tensión internacional ante el riesgo de una crisis de mayor alcance.

El ultimátum de Estados Unidos marca un nuevo punto crítico en el conflicto, con implicaciones directas en la seguridad regional y en la economía global.