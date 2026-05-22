Ataque ucraniano deja seis muertos en liceo en Rusia

Al menos seis personas resultaron muertas y otras 15 están desaparecidas luego de un ataque ucraniano con drones contra una escuela secundaria en la región de Lugansk, afirmaron el viernes autoridades rusas, aunque Kiev afirmó que era el cuartel general de una unidad militar rusa.

Según fuentes rusas, 86 jóvenes de entre 14 y 18 años se encontraban en un dormitorio de varios pisos, que se derrumbó tras un ataque llevado a cabo durante la noche en Starobelsk, una ciudad de unos 16.000 habitantes.

"En estos momentos sabemos que seis personas han perdido la vida, que 39 han resultado heridas y 15 están desaparecidas, ya que continúa la remoción de los escombros", declaró el presidente Vladimir Putin tras un minuto de silencio retransmitido por televisión.

"El ataque no fue accidental"

De acuerdo con Putin, el ataque "no fue accidental" y se desarrolló "en tres oleadas, con 16 drones dirigidos al mismo lugar".

"No había ningún objetivo de carácter militar, ni instalaciones pertenecientes a los servicios de inteligencia o a servicios afines" en las inmediaciones, aseguró el presidente ruso, quien prometió una respuesta de su ejército.

En tanto, la cancillería rusa mencionó un "ataque deliberado contra la población civil" y denunció la asistencia de países occidentales, que "proporcionan información a las fuerzas armadas ucranianas y las ayudan a dirigir sus ataques".

El gobernador de la región de Lugansk, Leonid Pasetchnik, había difundido previamente en redes sociales fotos de edificios gravemente dañados: uno en llamas y parcialmente derrumbado, y otro con las paredes calcinadas y las ventanas destrozadas.

Los ataques se inciaron en 2022

"Es un crimen monstruoso (...) del régimen de Kiev", acotó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante una rueda de prensa.

De su lado, el Estado Mayor ucraniano afirmó que sus fuerzas habían bombardeado el "cuartel general" de una unidad militar rusa en la región ocupada.

"Ucrania lleva a cabo ataques contra infraestructuras e instalaciones utilizadas con fines militares, respetando escrupulosamente las normas del derecho internacional humanitario", afirmó el Estado Mayor ucraniano en un mensaje publicado en redes sociales.

Desde el inicio de la ofensiva rusa en febrero de 2022, miles de civiles han muerto y los bombardeos continúan a diario, en un contexto de estancamiento militar.