Mujer falleció tras explosión de batería portátil mientras cargaba su celular en EE.UU.

Artefacto explota y mata a una mujer de 75 años en Estados Unidos.

Una mujer falleció tras registrarse una explosión de su batería portatil mientras cargaba su celular, en Estados Unidos.

De acuerdo con la información, el teléfono de la ciudadana de 75 años expotó mientras estaba siendo utilizado.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) indicó que la mujer tenía el artefacto sobre sus piernas, cuando presentó una falla repentina y se incendió.

Retiran baterías portátiles del mercado

Tras acudir al lugar, autoridades indicaron que la ciudadana presentaba quemaduras de segundo y tercer grado y que falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el hecho, se ordenó el retiro de cerca de 500 000 unidades del modelo Casely Power Pods 5000mAh E33A, una batería portátil inalámbrica.